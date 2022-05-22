الصحة العالمية تعلن إجمالي الإصابات بجدري القرود

2022/05/22 | 12:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بجدري القرود بلغ 92 حالة، وأن حالات الاشتباه بلغت 28 حالة في 12 دولة.وقالت المنظمة في بيان: ” حتى 21 مايو/ أيار، هناك 92 حالة مؤكدة و28 حالة اشتباه بجدري القرود في ظل استمرار التحقيقات تم إبلاغ منظمة الصحة بها من 12 […]

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