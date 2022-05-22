2022/05/22 | 12:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جنيات البصرة تصدر حكما بالاعدام بحق ارهابي مسؤول عن تفجير سيارة مفخخة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنايات البصرة تصدر حكما بالاعدام بحق ارهابي مسؤول عن تفجير سيارة مفخخة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنايات البصرة تصدر حكما بالاعدام بحق ارهابي مسؤول عن تفجير سيارة مفخخة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).