بحرية الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين الفلسطينيين في غزة

2022/05/22 | 12:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أطلقت بحرية الاحتلال الصهيوني، اليوم الأحد، نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر شمال محافظة غزة.وقالت مصادر إعلامية، إن زوارق العدو الحربية المتمركزة في عرض بحر القطاع فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين في بحر الواحة والسودانية شمال غرب غزة.وأضافت أن تلك الزوارق فتحت خراطيم المياه العادمة تجاه مراكب الصيادين، […]

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