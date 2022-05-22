ضبط ٤ شاحنات مخالفة للضوابط عند مداخل نينوى

2022/05/22 | 12:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاحد، عن ضبط اربع شاحنات مخالفة للضوابط عند مداخل محافظة نينوى.وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “تمكن قسم التحري ومكافحة التهريب في كمرك المنطقة الشمالية بضبط (٤) شاحنات محملة بمواد (ماكنة غسل المفروشات ومصاعد الاشخاص والبضائع وماكنة أسلاك وأنابيب حديد)”.واضافت ان “عملية الضبط […]

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