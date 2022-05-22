كيف نمنع حدوث الاضطرابات الهرمونية؟

2022/05/22 | 13:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الدكتورة آنا كونوفالوفا، أخصائية الغدد الصماء، خبيرة التغذية الروسية، أن تقليل كمية السكريات في النظام الغذائي، يساعد على تجنب حدوث الاضطرابات الهرمونية.وتشير الخبيرة، إلى أنه لا توجد مادة غذائية يمكنها لوحدها التأثير في مستوى الهرمونات في الجسم.ولكن عمل منظومة الغدد الصماء بصورة صحيحة يعتمد على النظام الغذائي الذي يتبعه الشخص.[…]

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