الزاملي: مجلس النواب عازم على تشريع قانون 'الأمن الوطني' لهذه الاسباب

2022/05/22 | 13:18 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – بغدادأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب "حاكم الزاملي"، اليوم الاحد، ان مجلس النواب عازم على تشريع قانون "الأمن الوطني" لتحديد مهامه ومسؤولياته وضمان حقوق افراده"، فيما دعا الجهاز لوضع استراتيجية شاملة وحديثة للتعامل مع الملفات الشائكة والحساسة التي تهدد امن وحياة المواطن.

وقال المكتب الاعلامي للزاملي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان" الاخير زار مقر جهاز الأمن الوطني، والتقى برئيسه "حميد الشطري" والكادر المتقدم فيه، لبحث الاحتياجات والتحديات التي تواجه عمل الجهاز، وتكثيف العمليات النوعية التي يقوم بها في تعقب شبكات تجارة المخدرات والابتزاز والجرائم المنظمة".

واضاف البيان ان "الزاملي عقد اجتماعاً موسعاً مع الشطري وكادر الأمن الوطني، دعا خلاله الى الاستمرار في العمل الميداني للتصدي للملفات الشائكة والخطيرة التي تهدد حياة الناس وأمن المجتمع، ومنها شبكات تهريب وتجارة وتعاطي المخدرات، والابتزاز الالكتروني، والجريمة المنظمة، والتجسس، والاتجار بالبشر وغيرها، والتعاون الفاعل مع السلطة القضائية فيما يتعلق في الاسراع بعمليات اعتقال ومحاسبة المتورطين في الجرائم المشار إليها أنفاً لينالوا جزائهم العادل".

وبحسب البيان، طالب النائب الأول بـ"وضع استراتيجية شاملة ومتطورة، وخطة اهداف مسبقة للجهاز، والتنسيق مع لجنة الأمن والدفاع النيابية، لدعمه في مواجهة التحديات الخطيرة وتوفير الاحتياجات اللازمة"، مشيرا الى ان "الجهاز يقع على عاتقه التصدي للملفات الحساسة، ويجب ان يتصف منتسبيه بالكفاءة والشجاعة والإخلاص والمبدئية والسرية".

وأكد الزاملي، ان"مجلس النواب داعم بقوة لعمل جهاز الأمن الوطني، وتوفير كافة الامكانيات اللازمة لتعزيز دوره بما يحفظ أمن ومصالح المجتمع"، مبينا "عزم المجلس على تشريع قانون الأمن الوطني لتحديد مسؤولياته ومهامه، وضمان كافة حقوق منتسبيه، وفقا للبيان.

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