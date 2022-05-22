هوبار لومار يسأل (14): أيها المسلمون، هل تعرفون حقيقة موسى ويسوع المسيح ومحمّد؟ - موريس صليبا

2022/05/22 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#موريس_صليبا أيها المسلمون، أولا، ما موقف إسلامكم من الديانات الأخرى؟ إذا كان الإسلام، كما يؤكّد منظّروكم وفقهاؤكم، منذ أربعة عشر قرنا، الدين الحقّ الوحيد، ويزعمون أنّه خاتم كل الأديان السماويّة، وإذا كنتم تعبدون الإله "الله" كالمرشد الأعلى والأسمى، ففي هذه الحال لا أحد يستطيع إزعاج الإسلام، أو توجيه أيّة تهمة أو نقد له.



ولكن بالمقابل، هذا الافتراض يعني أنّ على الإسلام تقديم ذاته، دون خوف أو قلق، في أع ......





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