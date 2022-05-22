الأمن الوطني يلقي القبض على 21 إرهابياً في أربع محافظات

2022/05/22 | 13:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، القبض على 21 إرهابياً في أربع محافظات.

وذكر بيان للخلية، أنه “إستناداً للمعلومات الاستخبارية الدقيقة يواصل جهاز الأمن الوطني العراقي عملياته النوعية لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، حيث نفذت مفارز الجهاز بعد استحصال الموافقات القضائية سلسلة عمليات تضمنت إلقاء القبض على ستة إرهابيين في محافظة نينوى كانوا يعملون ضمن ما يسمى قاطع الجزيرة، أضافة إلى تفكيك شبكة إرهابية في محافظة الأنبار تضم خمسة عناصر إرهابية ينتمون إلى ما يسمى قاطع الأنبار ويعملون بصفة مفرزة أمنية”.

وتابع ” تم إلقاء القبض على اربعة من العناصر الإرهابية في محافظة ديالى اعترفوا بتقديمهم الدعم اللوجستي لعصابات داعش في منطقة جبال حمرين، أضافة إلى القبض على ستة إرهابيين في كركوك يعملون ضمن مايعرف بديوان الجند بينهم قيادي في داعش الإرهابي دخل المحافظة بهوية مزورة وهو أحد المسؤولين عن تفجير الأنابيب النفطية”.

وأشار إلى أنه “تم تدوين أقوال المتهمين أصولياً وإحالتهم جميعاً إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم”.

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