وكالة الأنباء الفلسطينية: أحكام سجن إضافية للفارين من جلبوع

2022/05/22 | 13:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، الأحد، أن محكمة إسرائيلية، قضت بالسجن لمدة 5 سنوات لخمسة من السجناء الستة الذين فروا من سجن جلبوع العام الماضي، بالإضافة إلى أحكامهم السابقة.

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