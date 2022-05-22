يقدر عمرها بآلاف السنين.. مواطن يسلّم عشرات القطع الأثرية في ذي قار

2022/05/22 | 13:28 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الاحد، بأن شرطة آثار المحافظة تسلمت عشرات القطع الأثرية من احد المواطنين.

وقال المصدر، ان “مواطنا يسكن في الحدود الفاصلة بين محافظتي ذي قار وواسط قام بتسليم 75 قطعة اثرية يقدر عمرها بآلاف السنين”.

وبين ان “هذه القطع عبارة عن أواني وتماثيل لحيوانات وقطع فخارية”، مشيراً إلى أن “القطع الأثرية سيتم نقلها لمتحف ذي قار بعد تسليمها بشكل رسمي في مقر قيادة شرطة المحافظة”.

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