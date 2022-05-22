2022/05/22 | 13:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WT-sIWXyLYo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في نيوى: 6 طائرات مسيرة نفذت هجوم زيلكان الذي يضم قوات تركية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في نيوى: 6 طائرات مسيرة نفذت هجوم زيلكان الذي يضم قوات تركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).