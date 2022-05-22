2022/05/22 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر (بغداد اليوم)..الأنواء توجه نصيحة للمواطنين بشأن عاصفة الغد: لا تخرجوا إلا للضرورة - عاجل

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