الإعلام الأمني: القبض على 21 إرهابياً في أربع محافظات

2022/05/22 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، عن القبض على 21 إرهابياً في أربع محافظات.

وقالت الخلية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "إستناداً للمعلومات الاستخبارية الدقيقة يواصل جهاز الأمن الوطني العراقي عملياته النوعية لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية حيث نفذت مفارز الجهاز بعد استحصال الموافقات القضائية سلسلة عمليات تضمنت :

1- إلقاء القبض على ستة إرهابيين في محافظة نينوى كانوا يعملون ضمن ما يسمى قاطع الجزيرة.

2- تفكيك شبكة إرهابية في محافظة الأنبار تضم خمسة عناصر إرهابية ينتمون إلى ما يسمى قاطع الأنبار ويعملون بصفة مفرزة أمنية.

3- إلقاء القبض على اربعة من العناصر الإرهابية في محافظة ديالى اعترفوا بتقديمهم الدعم اللوجستي لعصابات داعش في منطقة جبال حمرين.

4- القبض على ستة إرهابيين في كركوك يعملون ضمن مايعرف بديوان الجند بينهم قيادي في داعش الإرهابي دخل المحافظة بهوية مزورة وهو أحد المسؤولين عن تفجير الأنابيب النفطية".

واضافت انه "تم تدوين أقوال المتهمين أصولياً وإحالتهم جميعاً إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

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