بايدن يصل إلى اليابان في زيارة رسمية

2022/05/22 | 13:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت قناة NHK التلفزيونية، إن الرئيس

الأمريكي جو بايدن وصل اليوم الأحد إلى

اليابان في زيارة رسمية.

وهبطت طائرة الرئيس الأمريكي، في قاعدة

يوكوتا العسكرية بمحافظة طوكيو.



وفي

القاعدة التقى بايدن بوزير ا

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