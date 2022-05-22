الاعدام بحق ارهابي فجر سيارة مفخخة في البصرة

2022/05/22 | 13:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات البصرة، حكما

بالاعدام شنقا حتى الموت بحق ارهابي عن

جريمة تفجير سيارة مفخخة في سيطرة مدخل

محافظة البصرة– منطقة الرميلة على

الطريق الدولي السريع.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان صحفي

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