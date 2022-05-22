 روسيا تدمر 11 طائرة مسيرة اوكرانية

2022/05/22 | 13:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن تدمير 11 طائرة مسيرة أوكرانية من طراز “بيرقدار” وإسقاط صواريخ قصيرة المدى في منطقة لوغانسك.وقال المتحدث باسمها، إيغور كوناشينكوف، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 11 طائرة مسيرة أوكرانية في منطقتي خيرسون وخاركوف.وأضاف كوناشينكوف”خلال اليوم، استهدفت صواريخ جوية عالية الدقة 3 مراكز قيادة و13 نقطة […]

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