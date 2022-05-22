استيرادات الصين من النفط العراقي ترتفع 30% مقارنة بـ 2021

2022/05/22 | 13:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

ارتفعت صادرات النفط العراقي إلى الصين بنسبة 35.7٪، خلال شهر نيسان الماضي، بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2021.

ووفقا لمركز الأبحاث في "الاقتصاد نيوز"، فان تقارير استيرادات الصين من النفط، أظهرت ارتفاع في استيراد النفط العراقي خلال شهر نيسان الماضي، اذ بلغت 1،078،372 برميلا، بينما كانت في شهر نيسان من العام 2021 اكثر من 793،367 برميلا.

وتعود الزيادة إلى أسباب متعددة منها زيادة استيرادات الصين من النفط اذ بلغت 6.33 مليون برميل يوميا في نيسان الماضي، بينما كانت في نيسان 2021 نحو 5.33 مليون برميل يوميا، وهذا يعود إلى زيادة النشاط بعد تقليل قيود جائحة كورونا.

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