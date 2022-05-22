2022/05/22 | 13:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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قوة أمنية تقتل انتحاريين اثنين شمال بحيرة الثرثار » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 13:43

واع/

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