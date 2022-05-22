البارزاني: البيشمركة جزء من منظومة الدفاع وسيادة العراق مشتركة

2022/05/22 | 13:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني ،اليوم الأحد، الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية الى التعامل مع البيشمركة كجزء من المنظومة الدفاعية للعراق على وفق ما ورد في الدستور العراقي.

وأشاد البارزاني خلال مراسم تخرج الدورة السادسة للضباط في الكلية العسكرية الثالثة بالسليمانية أشاد بدور البيشمركة قائلا انها شاركت في تأمين العديد من المناطق في العراق فضلا عن دورها في القتال ضد داعش.

وأكد البارزاني في محور آخر من كلمته ان الفدرالية لا تُضعف سيادة العراق بل تقوي الشراكة فيه مشددا على ضرورة تطبيع أوضاع سنجار وكركوك ومخمور والمناطق الأخرى لتحقيق الاستقرار في العراق وكردستان.

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