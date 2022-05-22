اياد علاوي يوجه رسالة إلى القوى السياسية

2022/05/22 | 13:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي ،اليوم الأحد، القوى السياسية إلى عقد مؤتمر “حوار وطني” لتدارك “الأزمة الحالية”.

وقال علاوي في تدوينه له عبر حسابه الرسمي بتويتر: “الا يكفي ما يمر به العراق من فوضى الا يكفي ما يعيشه الشعب من معاناة وظلم اما آن له ان يهنئ بعيش كريم”.

وأضاف “ادعو القوى الساسية الوطنية إلى تغليب المصلحة العامة وان يضعوا مصلحة العراق فوق كل شئ..”

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— Ayad Allawi (@AyadAllawi) May 22, 2022

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