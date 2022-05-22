العاصفة الترابية تزور منفذ طريبيل وتسير نحو باقي مدن العراق (صورة)

2022/05/22 | 14:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصلت العاصفة الترابية اليوم الاحد، الى منفذ طريبيل الحدودي، فيما يتوقع ان تصل باقي مدن العراق خلال الساعات المقبلة.

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