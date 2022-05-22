2022/05/22 | 14:00 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: auFtB1V2lDw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تقنيات حديثة لتاتو الحواجب مع خبيرة المكياج فابيان خوري) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تقنيات حديثة لتاتو الحواجب مع خبيرة المكياج فابيان خوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).