شاهد بالفيديو.. الدولة العميقة التي تتحكم بـ العراق أكبر من شخص واحد وتختلف عن نظيراتها في الدول الأخرى

2022/05/22 | 14:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yDYVoT_Mzqs

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