كتلة صخرية ضخمة تقف على قاعدة رفيعة جدًا تثير الفضول بالسعودية

2022/05/22 | 14:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لطالما تميزت صحراء حسمى، في منطقة تبوك، بتشكيلات صخرية فريدة من نوعها، أبرزها "صخرة أم سرهيج" التي وثقها المصور السعودي، محمد الشريف، بعدسة كاميرته..ما سرها؟

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