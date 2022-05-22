2022/05/22 | 14:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع الانتشار الجديد لـ "جدري القرود" في أجزاء كثيرة من العالم الغربي، يشعر الكثير من الناس بالقلق من أنه قد يتحول إلى جائحة آخر، مثل فيروس كورونا.تشرح الدكتورة لي فينوكور، متحدثة باسم الكلية الأمريكية لأطباء الطوارئ، عن الفيروس وما إذا كان ينبغي أن نقلق من أن يتحول إلى وباء جديد

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