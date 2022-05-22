الوطني الكردستاني: حل مشكلات الاقليم يبدأ بالعلاقة بين الاتحاد والحزب الديمقراطي

2022/05/22 | 14:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الأحد، ان حل مشكلات اقليم كردستان يبدأ بالعلاقة بين الاتحاد والحزب الديمقراطي.وقال عضو الاتحاد محمود خوشناو في حديث لوكالة ايرث نيوز، ان “ابواب الاتحاد الوطني كانت ومازالت مفتوحة للحوار مع اي جهة، وهناك حراك سياسي في اقليم كردستان بدأت فيه ريواز فائق رئيسة برلمان الاقليم مع رئاسة […]

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