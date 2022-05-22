بالصورة.. بدء دخول العاصفة الترابية للبلاد

2022/05/22 | 14:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مراسل (بغداد اليوم)، الأحد، بوصول العاصفة الترابية، الى منفذ طريبيل الحدودي.وقال مراسلنا ان "العاصفة الترابية، وصلت الان الى منفذ طريبيل الحدودي".

واضاف انه "من المتوقع ان تتجه العاصفة نحو بغداد وباق المحافظات".

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