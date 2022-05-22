الإطار التنسيقي: سننجح بتشكيل الحكومة بهذه الحالة فقط

2022/05/22 | 14:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد ائتلاف دولة القانونن ضمن قوى الاطار التنسيقي، اليوم الاحد، انه في حالة ذهاب التيار الصدري الى المعارضة فإن الاطار لن ينجح في تشكيل الحكومة الا بحالة واحدة فقط.

وقال عضو الائتلاف عباس المالكي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "اذا شرع الإطار التنسيقي بتشكيل الكتلة الاكبر بمفرده في حال ذهاب الصدر الى المعارضة فإن الضامن الوحيد للمضي بتشكيل الحكومة هو عدم وقوف الكتلة الصدرية والكتل الكردية والسنية ضد الإطار والتصويت على مشروعه وحكومته ".

وأضاف انه "في حال لم تصوت الكتل للاطار فلن يستطيع المضي بتشكيل الحكومة"، مبيناً ان "الإطار دائماً يصر على ان تكون الكتلة الأكبر هي كتلة شيعية ولأن استحقاق رئاسة الوزراء هو استحقاق شيعي حيث ان التيار الصدري لم يتفاعل مع هذا الطرح وذهب باتجاه اخر".

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