جهاز الأمن الوطني يلقي القبض على ( 21 ) إرهابياً في أربع محافظات

2022/05/22 | 14:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن جهاز الأمن الوطني عن القاء القبض

على ( 21 ) إرهابياً في أربع محافظات

عراقية

ونقل بيان للامن الوطني حصلت وكالة نون

الخبرية عليه اليوم انه وإستناداً

للمعلومات الاستخبارية الدقيقة يواصل

جهاز الأمن

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