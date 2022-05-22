2022/05/22 | 14:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفت رئاسة اقليم كردستان، اليوم الاحد، تقديمها طلب الى مجلس الأمن الدولي تدعوه للتوسط بين أربيل وبغداد لحل الخلافات والقضايا العالقة بينهما.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة إقليم كردستان، في توضيح ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “خبراً تم تداوله زعم أن المكتب الإعلامي لرئاسة إقليم كردستان أشار في بيان له إلى أن رئيس الإقليم […]

ظهرت المقالة رئاسة اقليم كردستان تنفي طلبها من مجلس الأمن الدولي التوسط بين أربيل وبغداد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة اقليم كردستان تنفي طلبها من مجلس الأمن الدولي التوسط بين أربيل وبغداد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة اقليم كردستان تنفي طلبها من مجلس الأمن الدولي التوسط بين أربيل وبغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).