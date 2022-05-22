2022/05/22 | 14:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hl2eTlkwZLs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البرلمان العراقي يعترض على تسمية دولة إسرائيل في بيان عربي مشترك ويؤكد مضيه بإقرار حظر التطبيع) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البرلمان العراقي يعترض على تسمية دولة إسرائيل في بيان عربي مشترك ويؤكد مضيه بإقرار حظر التطبيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).