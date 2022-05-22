مكافحة اجرام ميسان تعلن الإطاحة بعصابة تتاجر بالبشر والدعارة

2022/05/22 | 14:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان ، اليوم الاحد ، عن الاطاحة بعصابة تقوم بالاتجار بالبشر والدعارة في إحدى مدينة العمارة .وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مفارز قسم مكافحة اجرام ميسان / شعبة اجرام البلدة ووفق معلومات استخبارية وباشراف السيد قائد شرطة المحافظة ومدير قسم الاجرام ، القت القبض على عصابة مكونة من سبعة متهمين بالجرم المشهود (5) منهم نساء وأثنين رجال يمارسون الاتجار بالبشر (والدعارة) ".واضافت المديرية ، انه "في تمام الساعة الـ(9) من صباح هذا اليوم وبعد استحصال الموافقات الرسمية تمت مداهمة وكر العصابة وضبط أفرادها بالجرم المشهود وبحوزتهم بندقية نوع كلاشنكوف ومسدس تركي .موضحة ، انه تم تدوين أقوالهم وتوقيفهم وفق احكام القرار 243 ".

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