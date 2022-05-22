المصرف الزراعي يطلق وجبة جديدة من السلف لهذه الفئة

2022/05/22 | 14:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أطلق المصرف الزراعي، اليوم الاحد، وجبة جديدة من السلف للموظفين الموطنة رواتبهم.

وذكر اعلام المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "أطلق وجبة جديدة من سلف (5 و10 مليون دينار)، للموظفين الموطنة رواتبهم على فروعة العاملة عبر التطبيق الالكتروني".

وكان المصرف الزراعي قد أطلق وجبات سابقة كان آخرها الخميس الماضي، بعد أن أعاد العمل بنظام ادارة عمليات الاقراض الكترونيا بما يمنح الزبائن الموطنة رواتبهم خدمة الحصول على السلف ومعلومات البطاقة ورصيدها، ودفع الفواتير تعبئة رصيد الهاتف، وتحويل الأموال بين البطاقات.

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