2022/05/22 | 14:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاحد، عن شمول منتسبي جهاز مكافحة الارهاب بالسلف.

وقال المصرف في بيان تلقت (بغداد اليوم) إن "قرر مصرف الرافدين شمول منتسبي جهاز مكافحة الارهاب بالسلف الشخصية اسوة بأقرانهم من وزارتي الدفاع والداخلية".

وأضاف ان "المصرف وافق على منح سلف من 5 مليون وحتى 50 مليون لمنتسبي جهاز مكافحة الإرهاب"، مشيرا الى انه "تم تخصيص فرع جامعة بغداد لمنتسبي الجهاز للتقديم على السلفة".

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