ثلاثة مشاريع للحلبوسي تواجه الإجهاض وتسرع في اطاحته من ابناء جلدته

2022/05/22 | 14:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..يرى مراقبون سياسيون، أن مشاريع وطموحات رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي باتت تواجه الإجهاض والفشل بسبب المقاومة التي تبديها مختلف الكتل والتيارات تتجه سياسات الانفرادية والاقصائية، فيما تتسع دائرة الرفض له.ومؤخرا، أعلن مجموعة من أعضاء مجلس النواب عن جمع تواقيع نيابية من اجل اقالة الحلبوسي من منصبه الذي استحوذ […]

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