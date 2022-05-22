2022/05/22 | 14:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك - واع - مهدي الربحاوي

حددت الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة، اليوم الأحد، ثلاثة منافذ لاستلام الحنطة، فيما قررت تمديد ساعات الدوام فيها.

وقال مدير فرع الشركة في كركوك حسين قنبر، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الشركة حددت ثلاثة منافذ لاستلام الحنطة اليوم، الأول في مركز المحافظة والثاني في ناحية تازة إضافة إلى منفذ الرياض".

وأضاف قنبر أن "الشركة قررت تمديد دوام العاملين من السابعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المسوقين للحنطة"، مشيراً إلى أن "لجنة من وزارة التجارة وصلت الى كركوك برئاسة معاون مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب للإشراف على عملية التسويق وإكمال صكوك الفلاحين لدفع مستحقاتهم المالية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كركوك تعلن وصول لجنة من وزارة التجارة لحسم مستحقات الفلاحين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كركوك تعلن وصول لجنة من وزارة التجارة لحسم مستحقات الفلاحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).