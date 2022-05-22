2022/05/22 | 14:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الاحد ، الاطاحة بعصابة تقوم بالاتجار بالبشر والدعارة في محافظة ميسان.

وذكرت المديرية في بيان، ان "مفارز قسم مكافحة اجرام ميسان / شعبة اجرام البلدة ووفق معلومات استخبارية وباشراف قائد شرطة المحافظة ومدير قسم الاجرام، القت القبض على عصابة مكونة من سبعة متهمين بالجرم المشهود (5) منهم نساء وأثنين رجال يمارسون الاتجار بالبشر (والدعارة) ".

واضافت المديرية، انه "في تمام الساعة الـ(9) من صباح هذا اليوم وبعد استحصال الموافقات الرسمية تمت مداهمة وكر العصابة وضبط أفرادها بالجرم المشهود وبحوزتهم بندقية نوع كلاشنكوف ومسدس تركي ".واشارت الى انه، "تم تدوين أقوالهم وتوقيفهم وفق احكام القرار 243 ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بعصابة تتاجر بالبشر و'الدعارة' في ميسان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بعصابة تتاجر بالبشر و'الدعارة' في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).