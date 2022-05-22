تقارير تكشف آخر تطورات مفاوضات سان جيرمان لإقناع زيدان بقيادة الفريق

2022/05/22 | 14:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف جولين مينار، الصحفي بقناة “تيليفوت” الفرنسية، عن رفض زين الدين زيدان، عرض باريس سان جيرمان لتدريب الفريق خلفا للمدرب الحالي الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو.ومن المتوقع أن يغادر الأرجنتيني منصبه عقب نهاية الموسم الحالي رغم فوزه بالدوري الليغ 1، إلا أنه خرج من دوري أبطال أوروبا وكأس فرنسا وخسارته للسوبر الفرنسي.وقال مينار […]

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