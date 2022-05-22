دموع وممر شرفي في وداع دي ماريا

2022/05/22 | 15:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لم يتمالك انخيل دي ماريا، نجم باريس سان جيرمان نفسه خلال مباراة ميتز، في الجولة 38 من الدوري الفرنسي.

وشارك دي ماريا أساسيا اليوم السبت في اخر ظهور له بالقميص الباريسي، لانتهاء عقده في 30 يونيو/ حزيران المقبل.

وصنع اللاعب الأرجنتيني الهدف الأول لفريقه الذي سجله كيليان مبابي، بينما أحرز “انخيل” هدفا ضاعف به تقدم الفريق الباريسي في المباراة بنتيجة (5-0).

وأثناء الاحتفال بالهدف انهمرت دموع انخيل دي ماريا، حزنا على لحظة فراق النادي الذي قضى بين جدرانه 7 مواسم.

في الدقيقة 75، غادر انخيل دي ماريا الملعب وسط ممر شرفي أقامه زملاؤه لتكريمه قبل أن يحل مكانه لاعب الوسط الإسباني أندير هيريرا.

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