خبير اقتصادي: أزمة غذاء تضرب العالم.. والعراق في مهب الريح - عاجل

2022/05/22 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد الخبير الاقتصادي علي الفريجي، اليوم الاحد، ان ازمة الغذاء العالمية بدأت تتصاعد منذ بداية انتشار فايروس كورونا مروراً بالحرب الروسية الاوكرانية وكذلك الاضطرابات في اسعار النفط.

وقال الفريجي في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "العراق بمواجهة ازمة غذائية نتيجة سوء التخطيط والإدارة وليس بسبب وجود نقص في الموارد، خصوصاً وان تقارير الأمم المتحدة تتحدث عن ارتفاع معدلات الفقر حول العالم بشكل مخيف خلال السنة النصف الماضية فقط".

واضاف ان "الحرب بين روسيا واوكرانيا ابرزت الأزمة الغذائية بشكل أكبر حيث القت بظلالها على كثير من الحركات الاقتصادية في دول اوربا واسيا وغيرها".

وأشار الفريجي الى أن "بعض الأزمات تكون متعمدة لخلق استفادة لكثير من الوكالات والشركات حول العالم"، لافتاً الى ان "العراق من اسوء الدول التي من الممكن ان تواجه الأزمات بسبب ان ادارة البلد تعتمد على الفعل ورد الفعل في مواجهة الأزمات ولا يوجد تخطيط استراتيجي في كيفية بناء مصدات اقتصادية متينة لمواجهة الأزمات وبالتالي فان الترددات السلبية الاقتصادية العالمية تؤثر بشكل كبير جداً على الواقع العراقي".

وأكد أن "العراق ليس بحاجة الى لقانون لمواجهة ازمة الغذاء بل هو بحاجة الى استراتيجية تكون ملزمة لعمل واداء الوزارات والمؤسسات الحكومية ".

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