التربية توضح بشان اسئلة اللغة الانكليزية للسادس الابتدائي

2022/05/22 | 15:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اوضحت وزارة التربية اليوم الاحد، بشان ما يتم تداوله حول اسئلة اللغة الانكليزية للصف السادس الابتدائي.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق لوكالة ايرث نيوز، ان “الاسئلة موضوعة ضمن الاطار المحدد لكل عام دراسي بأسئلة وزارية موحدة وهي من ضمن المنهج وفيها نوع من المقدرة على الاجابة سواء في اسئلة القطعة او الانشاء […]

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