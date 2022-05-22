أحداث شغب توقف مباراة في الكالتشيو الإيطالي

2022/05/22 | 15:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تسببت أحداث الشغب بين الجماهير في إيقاف مباراة نابولي وسبيزيا المقامة حاليًا ضمن لقاءات الجولة 38 والأخيرة من عمر الدوري الإيطالي، على ملعب ألبرتو بيكو معقل سبيزيا.واندلعت أحداث الشغب بين جماهير الفريقين في الدقيقة 12 من زمن شوط المباراة الأول بعد الهدف الأول الذي أحرزه نابولي عن طريق لاعبه ماتيو بوليتانو في […]

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