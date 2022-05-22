صندوق الاستثمارات السعودي اشتراها

2022/05/22 | 15:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة المملكة القابضة السعودية، الأحد إن الأمير السعودي الملياردير الوليد بن طلال وقع اتفاقا مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي يبيع من خلاله 16.87 في المئة من أسهم الشركة للصندوق.

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