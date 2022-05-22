كبيرة المستشارين الطبيين في المملكة المتحدة: مخاطر

2022/05/22 | 15:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الدكتورة سوزان هوبكنز، كبيرة المستشارين الطبيين في وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) يوم الأحد، إن خطر تفشي مرض جدري القرود "لا يزال منخفضًا للغاية في الوقت الحالي".

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