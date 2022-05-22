قادمة من سوريا.. متنبئ جوي يعلن موعد اندفاع العاصفة الغبارية نحو العراق

2022/05/22 | 15:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن المتنبئ الجوي صادق عطية اليوم الاحد موعد اندفاع العاصفة الغبارية نحو العراق.وقال عطية في ايضاح تابعته “ايرث نيوز” ان “جدار غباري يتشكل الان غرب الانبار بسبب الرياح الهابطة من السحب الركامية والحمل الحراري وربما يتطور او يتلاشى.وبين عطية ان “العاصفة الغبارية تتشكل وسط سوريا حاليا وستندفع خلال ساعات المساء والليل نحو […]

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متنبئ جوي يعلن موعد اندفاع العاصفة الغبارية نحو العراق أولاً على ايرث نيوز.

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