منبئ جوي يحدد موعد ذروة الموجة الغبارية التي ستشهدها بغداد - عاجل

2022/05/22 | 15:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلن المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الأحد، عن ذروة الموجة الغبارية التي ستشهدها بغداد.

وقال عطية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "العاصفة الترابية ستجتاح البلاد، ويكون تأثيرها خلال ليل اليوم الأحد ونهار غد الاثنين وربما تستمر لغاية يوم الثلاثاء المقبل، أما مدى الرؤية سيتدنى دون الكيلومتر الواحد، وستكون هنالك أعاقه لحركة المواصلات والمرور وحدوث حالات من الاختناقات".

وأضاف، أن "ذروة العاصفة الترابية في العاصمة بغداد على سبيل المثال، ستكون من الساعة الرابعة فجر الاثنين وحتى العاشرة صباحاً، أي عند الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية، وستزول تدريجياً يوم الثلاثاء القادم".

وأشار إلى، أن "الحكومة المركزية والجهات المسؤولة هي من تتحمل تقدير الموقف وإعلان العطل الرسمية".

وتوقعت هيئة الأنواء الجوية، ان تشهد بغداد وعدد من المحافظات يوم غد الاثنين، عواصف ترابية تؤدي الى انعدام الرؤية.

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