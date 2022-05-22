الحكومة أمام اختبار جديد لمفهوم “الدولة”.. مواعيد معلومة للعاصفة الغبارية.. هل تعطل الدوام مبكرًا؟

2022/05/22 | 15:42 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

حددت التنبؤات الجوية الموعد المحدد لدخول العاصفة الغبارية اجواء المدن العراقية وعمرها بالساعات والايام، فيما تطرح تساؤلات عما اذا ستأخذ الحكومة العراقية التنبؤات الجوية بعين الاعتبار وتحديد موعد عطلة الدوام مبكرًا، بعد ان اثارت الغضب والسخرية في الايام السابقة، عندما اختارت تعطيل الدوام باعلان بعد منتصف الليل ودون علم المواطنين.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية إن “العاصفة الترابية ستجتاح البلاد، ويكون تأثيرها خلال ليل اليوم الأحد ونهار غد الاثنين وربما تستمر لغاية يوم الثلاثاء المقبل، أما مدى الرؤية سيتدنى دون الكيلومتر الواحد، وستكون هنالك أعاقه لحركة المواصلات والمرور وحدوث حالات من الاختناقات”.

وأضاف، أن “ذروة العاصفة الترابية في العاصمة بغداد على سبيل المثال، ستكون من الساعة الرابعة فجر الاثنين وحتى العاشرة صباحاً، أي عند الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية، وستزول تدريجياً يوم الثلاثاء القادم”.

وأشار إلى، أن “الحكومة المركزية والجهات المسؤولة هي من تتحمل تقدير الموقف وإعلان العطل الرسمية”.

وتوقعت هيئة الأنواء الجوية، ان تشهد بغداد وعدد من المحافظات يوم غد الاثنين، عواصف ترابية تؤدي الى انعدام الرؤية.

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