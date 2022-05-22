سان جيرمان يبدأ المفاوضات مع زيدان

2022/05/22 | 15:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ باريس سان جيرمان مفاوضات التعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، من أجل قيادة الفريق الباريسي في الموسم المقبل.

وزعمت العديد من التقارير مؤخرا أن إقالة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو من باريس سان جيرمان مسألة وقت.

ووفقا لإذاعة “مونت كارلو” الفرنسية، يجري ملاك النادي، مناقشات حاليا مع زيدان للعمل في “حديقة الأمراء” خلال الموسم الجديد.

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن النادي فاوض زيدان في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، لكن مدرب ريال مدريد السابق رفض العرض، منتظرا فرصته لتدريب منتخب فرنسا.

وأوضحت “مونت كارلو” أن رأي زيدان تغير جزئيا الان، حيث لا يزال يضع منتخب فرنسا خياره الأول، لكنه لم يرفض عرض أمير قطر في الاتصال الأخير بينهما.

وفي نفس السياق، رد برنامج “Telefoot” الفرنسي، بشكل قاطع على انتشار أنباء تدريب زيدان لسان جيرمان، مؤكدا أن هذا الأمر لن يحدث.

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