انتعاش سوق تعدين البيتكوين في الصين

2022/05/22 | 15:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انخفضت حصة الصين من سوق تعدين البيتكوين العالمي إلى الصفر في يوليو وأغسطس من عام 2021، بعد أن شنت السلطات حملة جديدة على العملات المشفرة.

لكن منذ ذلك الحين، ظهرت العديد من عمليات التعدين غير الشرعية في البلاد، مع اهتمام المستثمرين بالتغلب على الحظر الذي تفرضه بكين.

وأظهر بحث جديد من مركز كامبريدج للتمويل البديل أن نشاط تعدين البيتكوين الصيني قد انتعش بسرعة، فبحلول سبتمبر 2021، شكلت الصين ما يزيد قليلاً على 22% من إجمالي السوق.

وهذا يعني أن الصين أصبحت مرة أخرى لاعباً عالمياً رئيسياً في تعدين البيتكوين، حيث حلت في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، التي تفوقت على بكين كأكبر وجهة للقطاع العام الماضي.

(وكالات)

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