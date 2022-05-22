2022/05/22 | 15:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الأحد، عقوبة على النادي الفيصلي الأردني.‏ وقرر “فيفا” منع النادي من تسجيل لاعبين جدد، وذلك بعد شكوى تقدّم بها المدرب التونسي، شهاب الليلي، الذي تولى الإشراف على تدريب الفريق في وقت سابق.وجاء في بيان نشره الفيصلي الأردني: “تبلغنا بعقوبة “فيفا” منع النادي من تسجيل لاعبين […]

ظهرت المقالة “فيفا” يعاقب النادي الفيصلي الأردني أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“فيفا” يعاقب النادي الفيصلي الأردني) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“فيفا” يعاقب النادي الفيصلي الأردني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).